Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman TIR'larının bir kısmı Enbar vilayetine hareket ederken bir kısmı da Erbil'e intikal ediyor.

'IRAK'IN BATI BÖLGELERİNE GÖNDERİLECEKLER'

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine gitmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti. (AA/DHA)

