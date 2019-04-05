Suriye'den Türkiye'ye yerel seçim yorumu

Euronews Türkiye'nin haberine göre başkent Şam'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, "Türkiye'deki seçimlere gelince, muhalif partilerin ilerleme kaydettiği ortada. Bu seçimlerde ayrıca Erdoğan'ın Suriye politikasındaki hatalar da gözle görülür hale geldi. Bu yüzden, yerel seçimlerin gerçekten Suriye yönünün de olduğunu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Muallim, Ankara ve Moskova arasında varılan İdlib mutabakatının yerine getirilmemesinden de Türkiye'yi sorumlu tuttu ve "sabrımızın sınırı var" diye konuştu.

Rusya ve İran'ın desteklediği Esad hükümeti geçen yıl muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e geniş kapsamlı operasyon yapmaya hazırlanıyordu.

Ancak operasyon İdlib'de "silahtan arındırılmış” bölge yaratılması ve radikallerin bölgeden çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Vladimir Putin'in 17 Eylül'de Soçi'de vardığı mutabakat vasıtasıyla ertelenmişti.

