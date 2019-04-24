Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinden Mardin Valiliğine ziyaret

MARDİN (AA) - Suriyeli 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Kabileler ve Aşiretler Meclisinin bazı yönetim kurulu üyeleri, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Geçen yılın aralık ayında Suriyeli 150 aşiretten yüzlerce üyenin katılımıyla kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkan Yardımcısı Amir El Beşir ve bir grup yönetim kurulu üyesi, makamında ziyaret ettikleri Vali Mustafa Yaman ile görüştü.

Meclis Yönetim Kurulu Üyesi ve El Bu Benna Kabilesi temsilcisi Faysal Sultan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de bulunan bütün etnik yapıların bir arada bulunduğu 150 aşiret ve kabilenin meclisi kurduğunu söyledi.

"Meclisimiz, Kürt, Türkmen, Süryani, Hıristiyan ve Alevi aşiretlerini de kapsıyor." diyen Sultan, Fırat'ın doğusunda bulunan Kürt ve Arap kardeşlerinin üstünde zulmün kalkması için meclisi kurduklarını belirtti.

Sultan şöyle dedi:

"Meclisimiz, geçen yıl 21 Aralık'ta Suriye'nin Azez kentinde kuruldu. Meclisimiz, Suriye'nin diğer unsurları arasında yer alan Kürt, Türkmen, Süryani Hıristiyan ve Alevi aşiretlerini de kapsıyor. Meclisin hedefi aşiretlerin eliyle siyasi ve toplumsal bir oluşumun meydana getirilmesi, Fırat'ın doğusuyla Münbiç ve Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan temizlemektir. Daha sonra Allah'ın izniyle tüm Suriye topraklarını kurtarmaktır."