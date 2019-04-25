Suriye konulu 12’nci toplantı Nursultan’da

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Suriye konulu 12’nci toplantı, garantör ülkeler arasındaki ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmelerle başladı.

Kazakistan, Suriye konulu 12’nci toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkent Nursultan’da gerçekleştirilen toplantı kapsamında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ikili ve üçlü formattaki teknik görüşmeler yapıldı. Heyetlerin müzakereleri basına kapalı gerçekleştirildi. Türk heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Askar Haci başkanlık etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası üst düzey toplantıya Suriye’den hükümet ve muhalif silahlı grupların temsilcileri katılıyor. Açıklamada, Esad rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantının yarın yapılacağı kaydedildi. Gözlemci olarak ise BM ve Ürdün delegelerinin kente gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ilk kez Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in temsilcileri bulunuyor.



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