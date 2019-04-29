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"Suriye krizine çözüm için değişik fikirlere ihtiyaç var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye krizine çözüm için değişik fikirlere ihtiyaç olduğunu söyledi - Lavrentyev: - "Çok ilginç bir format. Aynı formatta zirvenin yeniden yapılması ihtimalini göz ardı etmiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye krizine çözüm için değişik fikirlere ihtiyaç olduğunu, İstanbul'da geçen sene yapılan dörtlü zirve formatının sürdürülmesinin bunlardan biri olabileceğini söyledi.

Lavrentyev, Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada, Suriye sorunun çözümü için değişik fikirlere ihtiyaç olduğunu ve bu konuda bazı Batılı ülkelerin henüz bir adım atmadığını vurguladı.

Bu bağlamda, İstanbul’da 2018 sonunda yapılan Türkiye-Fransa-Almanya Dörtlü Zirvesi'ne atıfta bulunan Lavrentyev, "Çok ilginç bir format. Aynı formatta zirvenin yeniden yapılması ihtimalini göz ardı etmiyoruz." dedi.

Suriye konulu zirve, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da yapılmıştı.

Liderler, anayasa komitesinin yıl sonuna kadar kurulması gerektiği konusunda ortak tutum sergileyerek, dörtlü zirve formatının, katılımcı sayısı artırılarak sürmesinin ihtilafın çözümü hızlandıracağı konusunda hemfikir oldukları yönünde mesajlar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye Türkiye

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