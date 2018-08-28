Suriye ordusu, İdlib’i üç taraftan da kuşattı

Suriye ordusunun, İdlib kentindeki muhaliflere karşı saldırıyı düzenlemek için yaptığı hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İdlib kentini kuşatan güçlerin büyük bir kısmı Suriye’nin ordusunun en büyük kamplarından biri olan Gurin kampından getirildi. Esad güçlerinin İdlib kentini üç taraftan kuşattığı bildirildi.

Esad’ın ordusu İdlib’e doğru topyekun bir hamle yaparsa, genel kanı, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından sonraki en sert savaşın yaşanacağı yönünde.

MERKEL İLE TRUMP'TAN İDLİB GÖRÜŞMESİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

(İHA / AA)

