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Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

23.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı gereğince Suriye yönetiminin Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracağı bildirildi.

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Rus Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, bu kararın Ankara ile Moskova arasında dün Soçi'de yapılan görüşmelerde alındığı ifade edildi.

TASS ajansı ise Rus askeri polis birliklerinin Kobani'ye vardıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, bu birliklerin, Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG)'nin Türkiye sınırından 30 km güneye çekilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kürtlerin Moskova-Ankara mutabakatı kapsamında sınır bölgesinden çekilmemesi halinde Türkiye'nin Kürtleri "ezeceğini" söyledi.

Peskov, Kürtler çekilmezse, Suriye sınır gücü ve Rus askerlerinin de bölgeden çekileceğini ve Türk ordusunun Kürtleri "ezip geçeceiğini" söyledi.

Kremlin sözcüsü, ABD'nin Suryie Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara ile Moskova arasında dün varılan mutabakatın ve Rusların Kürtleri sınır bölgesinden çıkarabileceğinin "çok da inandırıcı olmadığı" sözlerine de cevap verdi.

ABD'nin Suriyeli Kürtlere ihanet edip yalnız bıraktığını da söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, ayrıca ABD'nin Suriyeli Kürtleri sınır bölgesinde kalıp Türk ordusuyla savaşmaya teşvik ettiğinin göründüğünü belirtti.

Peskov "ABD son yıllarda Kürtlerin en yakın müttefikiydi. Ama sonunda Kürtleri terk etti ve esasında onlara ihanet etti. Şimdi de Amerikalılar Kürtleri Türkiye sınırında bırakmayı tercih ediyor ve neredeyse onları Türklerle savaşmaya zorluyor" dedi.

Öte yandan Rus Interfax ajansı, Ankara ile Moskova'nın yeni Rus S-400 hava ve füze savunma sistemi teslimatı için görüştüklerini duyurdu.

Rusya'ya ait ve tek silah satma yetkisi olan silah şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev de mevcut S-400 siparişinin teslimatının, füzeler de dahil olmak üzere tamamlandığını belirtti.

Mikheyev teslimat için 72 uçuş gerçekleştirdiklerini, her şeyin "hiçbir sorun olmadan, dikkatle" gerçekleştirildiğini ve teslimatın planlanandan önce tamamlandığını söyledi.

Mikheyev yeni S-400 görüşmeleriyle ilgili olarak da "Şu an seçenekleri, finansal modeli ve teslimat tarihlerini görüşüyoruz. Yer belirleme çalışmaları ise son evrelerine ulaştı bile" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı ve yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmesinden, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafı için ortak mutabakat metni çıkmıştı.

10 maddelik metne göre Tel Abyad ile Rasulayn arasında, 120 kilometrelik alanda, 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin uygulanmasına devam edilecek, 1998'de Suriye ile Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nın uygulanacak ve bunun için Rusya "kolaylaştırıcı rol oynayacak" ve mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ordu sınır gözlem noktası

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