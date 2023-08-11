Suriye ordusuna ait otobüse saldırı! 23 asker öldü

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, dün Deyrizor'un doğusundaki İkinci Petrol İstasyonu'nun yakınlarında askerlerin bulunduğu otobüse saldırı düzenlendi.
Saldırıda ölü ve yaralı askerlerin olduğu kaydedildi.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından saldırıda en az 23 askerin öldüğü iddia edilen paylaşımda bulunuldu.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından Deyrizor'da Suriye ordusuna ait otobüse düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda yaklaşık 40 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı öne sürüldü. (AA)