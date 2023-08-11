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Suriye ordusuna ait otobüse saldırı! 23 asker öldü

11.08.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin doğusunda Şam yönetiminin kontrolündeki Deyrizor ilinin Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait otobüse dün düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye ordusuna ait otobüse saldırı! 23 asker öldü

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, dün Deyrizor'un doğusundaki İkinci Petrol İstasyonu'nun yakınlarında askerlerin bulunduğu otobüse saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ve yaralı askerlerin olduğu kaydedildi.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından saldırıda en az 23 askerin öldüğü iddia edilen paylaşımda bulunuldu.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından Deyrizor'da Suriye ordusuna ait otobüse düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda yaklaşık 40 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı öne sürüldü. (AA)

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suriye saldırı

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