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Suriye sınırına asker sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına asker sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına asker sevkiyatSuriye sınırına asker sevkiyatSuriye sınırına asker sevkiyatSuriye sınırına asker sevkiyat

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