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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Hatay'a ulaştı

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Hatay'a ulaştı.

Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay'a geldi.

Konvoyun Hatay'dan Kilis istikametine yöneldiği gözlendi.

Askeri araç ve personelin, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görev yapacağı öğrenildi.

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