Suriye sınırına güvenlik duvarı! Yüzde 98'i tamamlandı

Suriye'de yaşanan iç savaşın başladığı günlerden bu yana bölgedeki sorunların direkt etkilediği Türkiye, tedbir olarak sınıra duvar örmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırına yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan güvenlik duvarı çalışmaları tamamlandı.

Kilis’te konuşlu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay’da konuşlu bulunan 2’inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa’da bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe’de konuşlu bulunan 4’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi’de konuşlu bulunan 8’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik duvarı ve devriye yolu planlandı. Şimdiye kadar sınıra 892 kilometrelik duvar örüldü.

DUVARLARIN ÜZERİNE JİLETLİ TEL ÇEKİLDİ

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Sınırda 3 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları yapıldı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.