Suriye sınırına komando ile askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden gönderilen askeri araçları taşıyan tırlar ve komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
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