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Suriye sınırına komando sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araçla komando sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen komandolar sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere doğru hareket etti.

Konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

Komandoların, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.

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Akçakale barış pınarı Komando Tel Abyad

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