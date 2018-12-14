Suriye sınırında operasyon hazırlığı! Asker teyakkuzda

'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile Ceralus ve Afrin arasındaki bin kilometrekareden fazla alanı terör örgütlerinden arındıran TSK'nın bu kez Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılması için düzenlenecek harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine gözler, Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki Suriye sınır hattına çevrildi. Olası harekatın başlangıç noktası olabileceği belirtilen sınır hattının kritik noktalarından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kenti ile komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de alarm durumuna geçildi. Mevcut önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin, zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü.

TERÖRİSTLERDE 'HAREKAT' PANİĞİ

Olası harekat için askerin teyakkuzda olduğu Akçakale'deki üs bölgeleri ile hudut karakollarına çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapıldığı öğrenilirken, sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Akçakale'nin sınırın sıfır noktasındaki Hürriyet Mahallesi'ndeki güvenlik duvarının bulunduğu bölgede, Türk bayrağının altında nöbet tutan askerlerin yer aldığı bölgeye birkaç yüz metre uzaklıktaki Tel Abyad sokaklarındaki direkte de terör örgütünün bez parçasının bulunduğu görüldü. Son günlerdeki hareketliliğin ardından Tel Abyad'da bulunan terör örgütü mensuplarında ise panik halinin başladığı belirtildi. Tel Abyad'daki silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları, kentin etrafına hendekler kazarak, tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladıkları bildirildi. Teröristlerin, yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak, kentten ayrılmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi.