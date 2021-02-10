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Suriye sınırında uydu radyolink alıcı vericisi ele geçirildi

10.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Suriye sınırında uydu radyolink alıcı vericisi ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen ve terör amacıyla da kullanılabilen 20 kilometre menzilli 160 adet uydu radyolink alıcı vericisi ele geçirildi.Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye geçmek için gelen tırı durdurdu.

Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen ve terör amacıyla da kullanılabilen 20 kilometre menzilli 160 adet uydu radyolink alıcı vericisi ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye geçmek için gelen tırı durdurdu. Tırda şoför refakatinde yapılan sayım ve tespitte 5 koli içinde Suriye’de terör amacıyla kullanılabilecek, Suriye’ye ihracı yasak 160 adet ve menzili 20 kilometre olan, yaklaşık 152 bin TL değerinde uydu radyolink alıcı vericisi ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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