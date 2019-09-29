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Suriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 08:27 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler kürsüsünden, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Suriye’den acilen geri çekilmesini talep etti.Suriye Dışişleri Bakanı Walid al-Moallem, Birleşmiş Milletler (BM) 74.

Suriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istedi

Suriye Dışişleri Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler kürsüsünden, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Suriye’den acilen geri çekilmesini talep etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Walid al-Moallem, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada,”Amerikan ve Türk güçlerinin ülkeden derhal geri çekilmesini talep etti ve eğer kalmaya devam ederlerse, hükümetinin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuklarını” söyledi.
Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturma anlaşması imzalamasının hukuk dışı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Al-Moallem’in konuşmasında, Suriye’deki çatışmalarda 400 bin’den fazla insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın da ülkeden kaçtıklarının altını çizdi. Walid Al Moallem, "ABD ve Türkiye kuzey Suriye’de yasadışı bir askeri varlığını sürdürüyor". “Yetkimiz olmadan bölgelerimizde faaliyet gösteren yabancı kuvvetler işgalci güçlerdir ve derhal geri çekilmelidirler. Eğer bunu red ederlerse, “uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkımızı kullanırız”dedi.
Al-Moallem, Türkiye ve ABD’yi “kendi topraklarındaymış gibi“ Suriye içinde “güvenli bir bölge” oluşturma konusunda görüşmeler yapması ve anlaşmaya varma konusundaki tavırları kibirlilik ”olarak nitelendirdi. Bakan Al-Moallem,, Suriye hükümetinin izni olmadan bölgede herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını”söyledi.
2012 Anayasasını değiştirecek veya yeni bir taslak hazırlayacak komitenin ön şartları olmadan çalışacağını, tavsiyelerinin bağımsız olarak yapılması gerektiğini ve “komiteye hiçbir son tarih veya takvim getirilmemesi gerektiğini” vurgulayan Al-Moallem,”uzun süredir devam eden ülkedeki istikrarsızlık başka bir diğer komşu ülkelerin Suriye topraklarına defalarca yaptıkları saldırılarla şiddeti tırmandırdıklarını vurgulayan El-Moallem,” İsrail’i bölgedeki gerilimi artırmakla ”suçladı.
Al-Moallem,”Golan Tepeleri’nin 1967 savaşında Suriye sınırlarına dahil edilmiştir. Golan Tepeleri’nin şuanki konumu, uluslararası hukuk kapsamında Suriye toprakları olarak tanınmaktadır. “Golan tepeleri Suriye’nin bir parçasıdır ve sonsuza dek Suriye’nin olacak”. “Bunun aksini düşünmek büyük bir yanılgıdır” ifadelerini kullandı.
Mart ayındaki Trump yönetimi, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyan bir açıklama yapmıştı.

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