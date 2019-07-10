HABER

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma’dan Hatay’daki Türkmenlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi ve ilçedeki evlerde kalan Bayırbucaklı Türkmen ailelerini ziyaret etti.Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve meclis üyeleri, Yayladağı ilçesine geldi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi ve ilçedeki evlerde kalan Bayırbucaklı Türkmen ailelerini ziyaret etti.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve meclis üyeleri, Yayladağı ilçesine geldi. Buradaki kampı ziyaret eden Cuma, Bayırbucak Türkmenleri ile görüşüp, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Meclisin Yayladağı’ndaki ofisine geçen Cuma, burada toplantı gerçekleştirdi. Cuma, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında dün Türkmendağı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 şehit verdiklerini belirtti. Şu an sakin bir hava hüküm sürmekle birlikte rejim güçleri tarafından bölgeye topçu saldırılarının ara ara devam ettiğini söyleyen Cuma, "Bizler burada Türkmen şehit ailelerimize ziyarette bulunduk. Onlara şehitlerimiz için başsağlığı diledik. Suriyeli Türkmenlere çok önemli bir mesajımız var; şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Bayırbucak Türkmen yurdudur ve daima da böyle kalacaktır. Bizler meclis olarak özgür vatana dönüş çağrısını Bayırbucak için de yapıyoruz. Türkmendağı’nın yiğit insanları bu bölgelere yakın yerlere gelsinler” dedi.
Allah’ın izniyle zaferin yakın olduğuna tüm kalpleriyle inandıklarının altını çizen Cuma, "Biz tekrar vatanımıza, Türkmendağımıza döneceğiz" diye konuştu.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Marmarisli aile 'tarihin sıfır noktası'na bisikletle yola çıktı Marmarisli aile 'tarihin sıfır noktası'na bisikletle yola çıktı 
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulunduAntalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.