HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Suriye'ye operasyon olacak mı? "Terör saldırısının sonuçları olacak" diyerek açıkladı! "Sırada belli hedefler var"

Suriye'ye operasyon olacak mı? "Terör saldırısının sonuçları olacak" diyerek açıkladı! "Sırada belli hedefler var"

15.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğiyle ilgili üst düzey bir Türk yetkiliden önemli mesajlar geldi. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının sonuçları olacağını kaydeden yetkili, terörist Ahlam Albashır'ın gözaltı süresinin uzatılmasının planlandığını belirtti. Yetkili Suriye'ye operasyon konusunda ise Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik sürmekte olan operasyonun bitişini işaret etti.

Suriye'ye operasyon olacak mı? "Terör saldırısının sonuçları olacak" diyerek açıkladı! "Sırada belli hedefler var"

İstiklal'i kana bulayan, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin ise yaralanmasına yol açan terörist Ahlam Albashır ve saldırısı hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken 'Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapıp yapmayacağı' konusu yeniden gündeme geldi. Üst düzey bir Türk yetkili söz konusu olası operasyonla ilgili verdiği mesajda "Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var" dedi.

TERÖRİST PKK/PYD/YPG BAĞLANTISI İTİRAF ETTİ

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadının yakalandığı; yapılan sorgulamada bu kişinin PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediği belirtilmişti.

Fhl-Nf3WQAAJb73
İstiklal'deki terör saldırısının faili Ahlam Albashır

"SALDIRININ SONUÇLARI OLACAK"

Üst düzey yetkili gelişmelerle ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu saldırının sonuçları olacak. İlk etkiler, buna yön veren Suriye'deki PKK'lılar ve Irak'takiler. Saldırganın PKK ile bağlantıları konusunda herhangi bir soru işareti yok" dedi ve ekledi:

"Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Bu konuda zaten yapılan çalışmalar var. Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var."

thumbs_b_c_4cbdce1252881b4fba37041be7d6d54c

"BİZE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Yetkili şunları söyledi:

"PKK-PYD ya da DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik tehdit halleri kabul edilemez. Böyle bir operasyon düşüncesi sahada bulunan taraflarla da daha önce iletildi. Bize verilen sözler var. Bu sözler yerine getirilmiyor. Bir şekilde Türkiye sınır boyunca tehditlerden arındırılacak. Haftasonu yapılan bu saldırıya bir şekilde dahil olan herkesten hesabı sorulacak."

"TERÖRİSTİN GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI PLANLANIYOR"

Türkiye'nin hem bölge ülkeleri, hem sahada etkili olan ülkeler, hem de işbirliği içinde olduğu ülkelerle bu konuda temaslarının sürdüğünü belirten yetkili ayrıca, İstanbul'daki bombalı saldırı ile ilgili yakalanan saldırganın bütün bağlantılarının ortaya konulmakta olduğunu ifade ederek, gözaltı süresinin biraz daha uzatılmasının planlandığını söyledi.

Saldırıdan sonra teröristi böyle yüzüstü bırakmış! "Başının çaresine bak" Saldırıdan sonra teröristi böyle yüzüstü bırakmış! "Başının çaresine bak"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıdan sonra teröristi böyle yüzüstü bırakmış! "Başının çaresine bak"Saldırıdan sonra teröristi böyle yüzüstü bırakmış! "Başının çaresine bak"
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"
Anahtar Kelimeler:
suriye terör saldırısı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.