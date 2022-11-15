Suriye'ye operasyon olacak mı? "Terör saldırısının sonuçları olacak" diyerek açıkladı! "Sırada belli hedefler var"

İstiklal'i kana bulayan, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin ise yaralanmasına yol açan terörist Ahlam Albashır ve saldırısı hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken 'Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapıp yapmayacağı' konusu yeniden gündeme geldi. Üst düzey bir Türk yetkili söz konusu olası operasyonla ilgili verdiği mesajda "Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var" dedi.

TERÖRİST PKK/PYD/YPG BAĞLANTISI İTİRAF ETTİ

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadının yakalandığı; yapılan sorgulamada bu kişinin PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediği belirtilmişti.



İstiklal'deki terör saldırısının faili Ahlam Albashır

"SALDIRININ SONUÇLARI OLACAK"

Üst düzey yetkili gelişmelerle ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu saldırının sonuçları olacak. İlk etkiler, buna yön veren Suriye'deki PKK'lılar ve Irak'takiler. Saldırganın PKK ile bağlantıları konusunda herhangi bir soru işareti yok" dedi ve ekledi:

"Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Bu konuda zaten yapılan çalışmalar var. Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Irak’ta PKK’ya karşı süren operasyon var. Orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye’deki belli hedefler var."

"BİZE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Yetkili şunları söyledi:

"PKK-PYD ya da DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik tehdit halleri kabul edilemez. Böyle bir operasyon düşüncesi sahada bulunan taraflarla da daha önce iletildi. Bize verilen sözler var. Bu sözler yerine getirilmiyor. Bir şekilde Türkiye sınır boyunca tehditlerden arındırılacak. Haftasonu yapılan bu saldırıya bir şekilde dahil olan herkesten hesabı sorulacak."

"TERÖRİSTİN GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI PLANLANIYOR"

Türkiye'nin hem bölge ülkeleri, hem sahada etkili olan ülkeler, hem de işbirliği içinde olduğu ülkelerle bu konuda temaslarının sürdüğünü belirten yetkili ayrıca, İstanbul'daki bombalı saldırı ile ilgili yakalanan saldırganın bütün bağlantılarının ortaya konulmakta olduğunu ifade ederek, gözaltı süresinin biraz daha uzatılmasının planlandığını söyledi.