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Suriyeli 2 aylık Cemal yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 00:31 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli bir ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 aylık Cemal Assef hayatını kaybetti.

Suriyeli 2 aylık Cemal yanarak can verdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli bir ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 aylık Cemal Assef hayatını kaybetti.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta yaşayan Assef ailesinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, evin oturma odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Cemal Assef, gelini İman Assef ve torunu Halit Assef ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürürken, 2 aylık Cemal Assef'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Cemal Assef, İman Assef ve Halit Assef ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Tedavisinin ardından eve dönen Cemal Assef, kendi adını taşıyan torununun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemal Assef'in cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Suriyeli 2 aylık Cemal yanarak can verdiSuriyeli 2 aylık Cemal yanarak can verdi

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