Suriyeli Ali, eski ayakkabılarını bulunca AFAD'dan verileni iade etmek istemiş

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesindeki İman kampını ziyaret etti. Güllüoğlu, Suriyeli Ali Elavi'nin (10), AFAD görevlilerince verilen yeni ayakkabıları, kaybettiği ayakkabılarını bulunca geri vermek istediğini anlattı. Güllüoğlu, bu olayın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, 18 Mayıs'ta, Azez'deki İman kampını ziyaretinde, babasını Suriye'deki iç savaşta kaybettikten sonra annesi ve 2 kardeşi ile kalan Ali Elavi'nin, ayakkabılarını kaybettiğini belirterek, görevlilerinden ayakkabı istediğini söyledi. Güllüoğlu, Suriyeli çocuğun, bir süre sonra eski ayakkabılarını bulunca hediye edilen ayakkabıları görevlilere teslim etmek istediğini belirtti. Güllüoğlu, bu olayın kendisini çok duygulandırdığını anlatırken, "Ali geldi, 'Ben ayakkabımı kaybettim, bana ayakkabı verir misiniz?' dedi. Biz de ona bir ayakkabı verdik. Aradan yarım saat geçti; Ali geldi, 'Ben ayakkabımı buldum, yeni ayakkabıyı size geri veriyorum' dedi ki kendi ayakkabısı kullanılamaz haldeydi. Biz de 'Bu bizim sana hediyemiz, bu da sende kalsın' dedik. Kendi ayakkabısının altı delikti. Hepimizi etkileyen bir durum oldu bu bizim için" dedi.

'YERLERİNDEN EDİLMİŞ İNSANLARA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ'

'Fırat Kalkanı' harekatı başladıktan sonra AFAD'ın Suriye'deki yardımlarının başladığını belirten Mehmet Güllüoğlu, 'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı' ve İdlib bölgesine 3 yıldır yardımda bulunduklarını söyledi. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' bölgelerinde güvenlik sağlandığı için geri dönüşler olduğunu belirten Güllüoğlu, "Bugüne kadar 300 binden fazla Suriyeli, ülkesine geri dönmüş durumda. Biz de özellikle yerlerinden edilmiş alanlara insani hizmetler götürüyoruz. Çok dram var. Oradaki savaş, 8'inci yılını bitirmiş artık 9'uncu yılına giriyor. Oradaki insanlar belki 5 belki 10 defa yer değiştiriyor. Bunlardan 3,6 milyonu ülkemize geldi; ama Suriye içinde de milyonlarca insan yerinden edilmiş. Kimi çadırda kimi akrabasının evinde yaşamaya devam ediyor. Bizim de bu bölgelerdeki kamplarda, o insanların ızdırabını dindirmek, yeniden göç etme ihtiyacını kaldırmak için ülkemizde ve Suriye içinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AFAD Başkanı ile röp

Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

