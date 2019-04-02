Suriyeli Anis'in Türkiye'de otizm ile mücadelesi

Sabah, "Çocuğum sürekli hareket halindeydi, çok asabiydi. Çok yoruyordu bizi. Sürekli hastanelere gidip geliyordum, çok yoruluyordum hiçbir şey anlamıyordum, bir sonuç alamıyordum ama ASAM'la (SGDD) tanıştıktan sonra buradakiler bana çok yardımcı oldular. Onların belirlediği yolu izledim. Hastanelere erişebildim ve çocuğum için engelli raporu aldım." dedi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) UNICEF ortaklığı ile 2016'da açtığı Al Farah (Mutluluğum) Çocuk Aile Destek Merkezinde psikolog, sağlık eğitmeni ve engelli uzmanları, Anis için seferber oldu.

- "Eskisine göre çok daha iyi"

SGDD yardımıyla Anis'in terapi gördüğünü ve şu an özel bir okulda okuduğunu aktaran Sabah, bunun çocuğunun yaşamında olumlu gelişmeler sağladığını belirtti.

Anne Sabah, gelinen aşamayı şöyle anlattı:

"Eskiden zorlanıyordum. Nasıl davranacağımı, çocuğumun ne istediğimi bilemiyordum ama şimdi kendini çok iyi hissediyor. Artık okula gidiyor. Okula gitmediği sürelerde agresif davranıyor. Onunla nasıl konuşacağımızı, ona nasıl davranacağımızı biliyoruz. Eskisine göre daha iyi çok şükür. Mesela eskiden göz teması kurmuyordu. Gözümün içine bakarak konuşmuyordu. Şimdi göz teması kurabiliyoruz. İsmiyle seslendiğimde hiç dönüp bakmıyordu ama artık dönüp bakıyor, dediklerimi anlayabiliyor."

- "Daha fazla ilgi ve eğitimle çok daha iyi olabilir"

Otizmli bir çocuğun annesi olmanın zorlukları olduğunu vurgulayan Sabah, "Kötü günler yaşadım. Çocuğum ağlıyordu ama neden ağladığını anlamıyordum. Neden ağladığını, neden bu sinir, bu öfke bilmiyordum. Aç olduğunda ne yemek istediğini söyleyemiyordu. Daha sonra ASAM'la (SGDD) tanıştım, bana otizm hastası olduğunu söylediler. Tanı hem Suriye'de hem de Türkiye'de konuldu." bilgisini verdi.