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Suriyeli dördüzler Türkiye'de hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

İdlib kırsalında, 65 gün önce 28 haftalık dünyaya gelen dördüzler tedavilerinin ardından taburcu edildi

Suriye'nin İdlib kırsalında, 65 gün önce 28 haftalıkken dünyaya gelen dördüz bebekler Türkiye'de hayat buldu.

İdlib kırsalında, her biri ortalama 1 kilogram dünyaya gelen prematüre dördüzler tedavi edilmek üzere, Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye getirildi.

Hastanede tedavileri ücretsiz gerçekleştirilen, Semir ve Rena El Muhammed çiftinin dördüzleri, 65 gün yoğun bakımda kontrol altında tutuldu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüzlerin kuvöze konularak tedavi altına alındığını belirtti.

Bebeklerde herhangi bir komplikasyon veya olumsuz bir durumun gelişmesine izin vermediklerini vurgulayan Turhan, "Her biri yeni doğan bakım ünitesine alındıktan sonra 4'ünü de solunum cihazına bağladık, akciğerlerinin gelişimine yardımcı olan ilaçları verdik. Akciğerleri ve bağırsakları ile ilgili birçok badire atlattılar, çok şükür 65 günün sonunda bebekleri ailelerine teslim edeceğiz. 4 bebekte de hiçbir komplikasyon ve olumsuz bir durum gelişmeden sağlıklı bir biçimde ailelerine teslim edecek olmanında ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Taburcu edilen bebekler, ailelerine ulaştırılmak üzere tedavi süreciyle ilgilenen Uluslararası Balsam Örgütü ilgililerine teslim edildi.

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