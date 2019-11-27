Suriyeli genç ressam yeteneğini üniversite eğitimiyle geliştirmek istiyor

Gündüzleri çalışan, geceleri de resim yapmaya devam eden el-Beydun, Ankara Sanat, Kültür ve Medeniyet Derneğinin düzenlediği "Sanatçının Göç'ü Sanatın Gücü" sergisine katılmak üzere bulunduğu başkentte, AA muhabirine, Türkiye'deki yaşantısını ve hedeflerini anlattı.

İstanbul'da bir yıl kaldıktan sonra ailesine destek olmak üzere Kilis'e dönen el-Beydun, liseyi bitirdi ve yakınlarıyla Gaziantep'e yerleşti.

İSA TOPRAK - Suriye'den henüz 14 yaşındayken ayrılmak zorunda kalan ve 6 yıldır Türkiye'de yaşayan genç ressam Muhammed el-Beydun, Kilis'teki barınma merkezinde ve İstanbul'da ressam İsmail Acar ile sürdürdüğü çalışmalarını üniversite sıralarına taşımak istiyor.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgisinin olduğunu, herhangi bir eğitim almadan kara kalemle çizmeye başladığını, daha sonra da yağlı boya ile çalıştığını dile getiren el-Beydun, Kilis'te barınma merkezinde resim yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Barınma merkezinde kaldığı süreçte Suriyeli çocuklarla resim çalıştığını, tezhip de öğrendiğini anlatan el-Beydun, büyük hedefleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde sürdürmek istediğini vurguladı.

Genç ressam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her şeyimizi bırakarak geldik. Sıfır geldik. Bu vatan bize sahip çıktı. Biz ne yapsak bunun borcunu ödeyemeyiz. Eğitim hedefimin yanı sıra ben burada Suriyeli sanatçıları bir araya toplayabileceğim bir sanat atölyesi açmak istiyorum. Göç etmek zorunda kalan sanatçılarımız var. Yeteneklerinin harcanmasını istemiyorum. Hem böylece Türkiye için de güzel bir şey yapmış oluruz."

- "Muhammed çalışmalarıyla kendisini fark ettirdi"

20 yaşındaki el-Beydun'a bir çok konuda destek olan ve eserlerine sergisinde yer veren ressam İsmail Acar da AA muhabirine, el-Beydun'un çok istekli ve resim yapmayı seven bir çocuk olduğunu söyledi.