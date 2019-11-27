HABER

Suriyeli genç ressam yeteneğini üniversite eğitimiyle geliştirmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kilis'teki barınma merkezinde yaptığı çalışmalarla dikkatini çektiği ressam İsmail Acar ile çalışma fırsatı bulan 20 yaşındaki Suriyeli Muhammed el-Beydun, yükseköğrenim için Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini hedefliyor - Muhammed el-Beydun: "Eğitim hedefimin yanı sıra Suriyeli sanatçıları bir araya toplayabileceğim bir sanat atölyesi de açmak istiyorum. Göç etmek zorunda kalan sanatçılarımız var. Böylece Türkiye için de güzel bir şey yapmış oluruz" - Ressam İsmail Acar: "Muhammed, gördüğü her şeyi çok iyi kaydediyordu kafasına. Anında çiziyordu. Çok meraklıydı. Bu özellikleri kendisini diğerlerinden ayırıyordu"

İSA TOPRAK - Suriye'den henüz 14 yaşındayken ayrılmak zorunda kalan ve 6 yıldır Türkiye'de yaşayan genç ressam Muhammed el-Beydun, Kilis'teki barınma merkezinde ve İstanbul'da ressam İsmail Acar ile sürdürdüğü çalışmalarını üniversite sıralarına taşımak istiyor.

Türkiye'ye 2013'te ailesiyle gelen el-Beydun, 4 yıl Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kaldı. Sosyal tesisteki atölyede resim yeteneğini geliştiren el-Beydun, kampta düzenlenen sergilerde çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu.

Kampı ziyarete gelen ressam İsmail Acar'ın dikkatini çeken el-Beydun, lise eğitimine ara vererek ressamın desteğiyle İstanbul'a gitti. Acar ile çalışan el-Beydun, eserleriyle, Acar'ın 2016'da, savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan ve birçoğu Türkiye'deki kamplarda yaşayan sanatçılarla düzenlediği "Karşılaşma" adlı sergiye katıldı.

İstanbul'da bir yıl kaldıktan sonra ailesine destek olmak üzere Kilis'e dönen el-Beydun, liseyi bitirdi ve yakınlarıyla Gaziantep'e yerleşti.

Gündüzleri çalışan, geceleri de resim yapmaya devam eden el-Beydun, Ankara Sanat, Kültür ve Medeniyet Derneğinin düzenlediği "Sanatçının Göç'ü Sanatın Gücü" sergisine katılmak üzere bulunduğu başkentte, AA muhabirine, Türkiye'deki yaşantısını ve hedeflerini anlattı.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgisinin olduğunu, herhangi bir eğitim almadan kara kalemle çizmeye başladığını, daha sonra da yağlı boya ile çalıştığını dile getiren el-Beydun, Kilis'te barınma merkezinde resim yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Barınma merkezinde kaldığı süreçte Suriyeli çocuklarla resim çalıştığını, tezhip de öğrendiğini anlatan el-Beydun, büyük hedefleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde sürdürmek istediğini vurguladı.

Genç ressam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her şeyimizi bırakarak geldik. Sıfır geldik. Bu vatan bize sahip çıktı. Biz ne yapsak bunun borcunu ödeyemeyiz. Eğitim hedefimin yanı sıra ben burada Suriyeli sanatçıları bir araya toplayabileceğim bir sanat atölyesi açmak istiyorum. Göç etmek zorunda kalan sanatçılarımız var. Yeteneklerinin harcanmasını istemiyorum. Hem böylece Türkiye için de güzel bir şey yapmış oluruz."

- "Muhammed çalışmalarıyla kendisini fark ettirdi"

20 yaşındaki el-Beydun'a bir çok konuda destek olan ve eserlerine sergisinde yer veren ressam İsmail Acar da AA muhabirine, el-Beydun'un çok istekli ve resim yapmayı seven bir çocuk olduğunu söyledi.

Sığınmacıların kaldığı kamplarda kabiliyetli yüzlerce çocuk tanıdığını, el-Beydun'un yaptıklarıyla kendisini fark ettirdiğini, bu nedenle İstanbul'daki sergiye davet ettiğini anlatan Acar, Suriyeli gencin üniversiteye gidebilecek durumda olmasına rağmen ailesinin isteği üzerine İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Acar, "Muhammed, gördüğü her şeyi çok iyi kaydediyordu kafasına. Anında çiziyordu. Çok da çalışkandı. İstanbul'da bulunduğu sürede hiç boş durmuyor, sürekli çalışıyordu. Çok meraklıydı. Çok sevdiği bir şeyi yapıyordu. Bu özellikleri kendisini diğerlerinden ayırıyordu." diye konuştu.

Ankara'daki serginin organizatörü Ankara Sanat, Kültür ve Medeniyet Derneği Başkanı Bilge Özcan da mülteci, göçmen ve Türk sanatçıları bir araya getirdikleri sergide el-Beydun'un çalışmalarının da yer aldığını dile getirdi.

Özcan, el-Beydun'un çalışmalarının birçoğunu yaşadığı çadırda yaptığını aktararak, "Şimdi evde yaşıyor. Daha 20 yaşında ve inanılmaz sanat dolu genç bir arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Okul duvarı öğrencilerin tuvali olduOkul duvarı öğrencilerin tuvali oldu
Karabük’ün turizmde yeni gözdesi ’Yenice Ihlamur Teras’Karabük’ün turizmde yeni gözdesi ’Yenice Ihlamur Teras’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilge Özcan İsmail Acar Muhammed el-Beydun resim ressam sergi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.