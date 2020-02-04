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  4. Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 03:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Olay, dün sabah saatlerinde Menemen’e bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.

ANNESİNİN BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU

İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Menemen şüpheli ölüm

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