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Suriyeli kız çocuğu solunum cihazıyla hayata tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hastaneden ödünç alınan solunum cihazıyla hayatını sürdüren down sendromlu Sidra Nasır, kendisine ait yeni bir solunum cihazı için hayırseverlerden yardım bekliyor

Adıyaman'da yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu Suriyeli Sidra Nasır'ın ailesi, kızlarına yeni bir solunum cihazı alabilmek için yardımseverlerden destek bekliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Adıyaman'da merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gason ve Hasne Nasır çifti 8 çocuğuyla kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Bu sırada çiftin çocuklarından 14 yaşındaki down sendromlu Sidra Nasır, solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktorları, yapılan tetkiklerin ardından Sidra Nasır'a solunum desteği almasına karar verdi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle Nasır'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından solunum cihazı verildi.

Bir süre sonra bu solunum cihazının bozulması üzerine küçük Sidra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geçici süreliğine alınan oksijen cihazıyla yaşamını sürdürmeye başladı.

Baba Gason Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Sidra'nın yaklaşık iki yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını söyledi.

Kızının şu anda hastaneden geçici süreliğine aldıkları cihazı kullandığını anlatan Nasır, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iki yıl önce verilen oksijen cihazı bozuldu. Bunun üzerine kızıma Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden eve getirdiğimiz solunum cihazı takıldı. Bu cihazı da geri vermemiz gerekiyor. Yeni bir cihaza ihtiyacımız var. Bir cihazın fiyatı yaklaşık 20 bin lira. Yardımseverlerden destek bekliyoruz. Şu anda bir işte çalışmıyorum, alacak durumum yok."

Sidra Nasır'ın ağabeyi Abdullah Nasır (19) ise kardeşinin ihtiyacı olan solunum cihazı için hayırseverlerden destek beklediklerini vurguladı.

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Adıyaman Sidra Nasır Solunum Cihazı Suriye uyruklu

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