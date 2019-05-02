Suriyeli kız çocuğu solunum cihazıyla hayata tutunuyor

Baba Gason Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Sidra'nın yaklaşık iki yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını söyledi.

Bir süre sonra bu solunum cihazının bozulması üzerine küçük Sidra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geçici süreliğine alınan oksijen cihazıyla yaşamını sürdürmeye başladı.

Bu sırada çiftin çocuklarından 14 yaşındaki down sendromlu Sidra Nasır, solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktorları, yapılan tetkiklerin ardından Sidra Nasır'a solunum desteği almasına karar verdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Adıyaman'da merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gason ve Hasne Nasır çifti 8 çocuğuyla kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Kızının şu anda hastaneden geçici süreliğine aldıkları cihazı kullandığını anlatan Nasır, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iki yıl önce verilen oksijen cihazı bozuldu. Bunun üzerine kızıma Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden eve getirdiğimiz solunum cihazı takıldı. Bu cihazı da geri vermemiz gerekiyor. Yeni bir cihaza ihtiyacımız var. Bir cihazın fiyatı yaklaşık 20 bin lira. Yardımseverlerden destek bekliyoruz. Şu anda bir işte çalışmıyorum, alacak durumum yok."

Sidra Nasır'ın ağabeyi Abdullah Nasır (19) ise kardeşinin ihtiyacı olan solunum cihazı için hayırseverlerden destek beklediklerini vurguladı.

