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Suriyeli Meryem Türkiye'de hayata tutunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında bacaklarını kaybeden Meryem el Hamdu, Gaziantep'te takılacak protezle yeniden yürüyebileceği günün hayalini kuruyor - Meryem el Hamdu: - "Protezim takıldıktan sonra beni umutla bekleyen ailemin yanına döneceğim. Çünkü ailemi çok özledim"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Suriye'nin İdlib kentinde rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında bacaklarını kaybeden 16 yaşındaki Meryem el Hamdu, Türkiye'de takılacak protezle yeniden yürümenin hayalini kuruyor.

Ülkesindeki evlerine yaklaşık 8 ay önce rejime ait savaş uçakları tarafından bomba atılan, hava saldırısında kuzenini kaybeden Meryem el Hamdu, güvenli bir yere geçmek için ailesiyle yola çıktı.

Kaçmaya çalışırken sokakta yine rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısına yakalanan Meryem, savaş uçaklarından atılan bomba nedeniyle bir bacağını kalça hizasından diğerini ise diz altından kaybetti.

Yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş'a sevk edilen Meryem, buradaki ilk tedavisinin ardından ablasıyla Gaziantep'teki Uluslararası Merhametli Kalpler Derneği Ortez-Protez Uygulama ve Yapım Merkezine başvurdu.

Burada kontrolleri yapılan Meryem, kendisi için 15-20 gün içerisinde hazır hale getirilecek protez bacakların takılmasının ardından İdlib'deki ailesinin yanına dönmeyi heyecanla bekliyor.

- "Umutla bekleyen ailemin yanında döneceğim"

Meryem el Hamdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin de yaralandığı saldırı günüyle ilgili, "Hiçbir şekilde hareket edemiyordum ve bacaklarım parçalanmıştı. Ambulansla bizi götürdüler. Hastaneye vardığımda bilincimi kaybetmiştim. Gözlerimi açtığımda Türkiye'deki hastanedeydim." dedi.

Kahramanmaraş'taki tedavi tamamlandıktan sonra Gaziantep'teki protez merkezine getirildiğini belirten Suriyeli genç kız, "Protezim takıldıktan sonra, beni umutla bekleyen ailemin yanına döneceğim. Çünkü ailemi çok özledim." diye konuştu.

Abla Feyruz el Hamdu da yaşadıklarını unutamadıklarını dile getirerek, "Buradan mutlu bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Yürüyerek ailesine göndereceğiz"

Ortez-Protez teknikeri Ahmet Günay da 4 yıldır merkezde hastalara hizmet verdiklerini aktardı.

Meryem el Hamdu'nun protezlerinin hazırlandığını kaydeden Günay, "İnşallah kendisini buradan yürüyerek ailesine göndereceğiz." dedi.

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