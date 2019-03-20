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"Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücümüz kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i başkent Beyrut'ta kabul etti - Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadı" "Suriye savaşına birçok ülke dahil oldu ancak sonuçlarını bize yüklemek istiyorlar. Söz konusu ülkeler, savaşa ayırdıklarının yüzde 10'unu mültecilere tahsis etmiş olsalardı insani sorunların çözümüne ve dünyayı yeni krizlerden korumaya katkı sağlamış olurlardı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin artık Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında Avn, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın olumsuz etkilerine sonuna kadar sabrettiklerini ancak mültecilerin yükünü kaldıracak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

Avn, mültecilerin Suriye'deki güvenli bölgelere geri dönmelerini sağlamak için daha çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Çatışmaların devam ettiği dönemde Suriyelilerin geri dönmesi gibi bir talepte bulunmadıklarını hatırlatan Avn, ancak Lübnan'ın artık mültecilerin ekonomik ve sosyal alanlardaki etkilerini kaldıracak gücü kalmadığını ve yetkililer olarak ülke için kaygı duymaya başladıklarını söyledi.

"Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadı. Suriye savaşına birçok ülke dahil oldu ancak sonuçlarını bize yüklemek istiyorlar. Söz konusu ülkeler, savaşa ayırdıklarının yüzde 10'unu mültecilere tahsis etmiş olsalardı insani sorunların çözümüne ve dünyayı yeni krizlerden korumaya katkı sağlamış olurlardı." diyen Avn, BM ve donör ülkelere "vatanlarına geri dönen Suriyelilere yardımlarını sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Bugüne kadar Lübnan'dan 172 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü aktaran Avn, bunlardan hiçbirinin Suriye'ye döndükten sonra başına bir şey geldiğine dair şikayet duymadıklarını ifade etti.

- BM Temsilcisi'nden Suriye'de güven ve istikrar temennisi

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ise Lübnan'ın Suriyeli mültecilere ev sahipliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, kendisinin Suriye krizine çözüm bulma çalışmalarını yürütmekle görevlendirdiğinin altını çizdi.

Çözüm çabaları çerçevesinde Beşşar Esed rejimi ve Suriyeli muhaliflerle gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi veren Pedersen, Suriye'yi güven ve istikrara kavuşturacak sonuçlar elde etme temennisinde bulundu.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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Geir Pedersen Lübnan mişel avn Suriye

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