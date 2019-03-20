"Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücümüz kalmadı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin artık Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında Avn, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın olumsuz etkilerine sonuna kadar sabrettiklerini ancak mültecilerin yükünü kaldıracak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

Avn, mültecilerin Suriye'deki güvenli bölgelere geri dönmelerini sağlamak için daha çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Çatışmaların devam ettiği dönemde Suriyelilerin geri dönmesi gibi bir talepte bulunmadıklarını hatırlatan Avn, ancak Lübnan'ın artık mültecilerin ekonomik ve sosyal alanlardaki etkilerini kaldıracak gücü kalmadığını ve yetkililer olarak ülke için kaygı duymaya başladıklarını söyledi.

"Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadı. Suriye savaşına birçok ülke dahil oldu ancak sonuçlarını bize yüklemek istiyorlar. Söz konusu ülkeler, savaşa ayırdıklarının yüzde 10'unu mültecilere tahsis etmiş olsalardı insani sorunların çözümüne ve dünyayı yeni krizlerden korumaya katkı sağlamış olurlardı." diyen Avn, BM ve donör ülkelere "vatanlarına geri dönen Suriyelilere yardımlarını sürdürmeleri" çağrısında bulundu.