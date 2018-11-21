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Suriyeli öğretmenler savaş mağduru çocukları geleceğe hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Hatay'da görev yapan Suriyeli sınıf öğretmeni Abdulğın Gani Muhammed: "Savaş yüzünden ara verdiğim mesleğime yeniden dönmek çok güzel, vatandaşlarımın geleceğine katkıda bulunmak anlamlı"

Suriye'deki iç savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli öğretmenler, sığındıkları Türkiye'de hem mesleklerini sürdürüyor hem de sığınmacı çocukları geleceğe hazırlıyorlar.

Ülkelerindeki olaylar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek Hatay'ın Hassa ilçesine gelen Suriyeli öğretmenler, ilçede, 980 öğrencinin bulunduğu 4 geçici eğitim merkezinde öğretmenlik mesleğini sürdürüyorlar.

Suriye'de çatışma ve saldırılar yüzünden mesleklerini yapamayan Suriyeli öğretmenler, Hatay'da Türk meslektaşlarıyla birlikte eğitim ve öğretime katkı sunuyorlar.

Hassa'daki 4 geçici eğitim merkezinde 36 Suriyeli öğretmen görev alıyor.

Türkiye'ye 5 yıl önce Halep'ten geldiğini belirten 43 yaşındaki Abdulğın Gani Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmenlik mesleğini yapmanın huzuru içinde olduğunu söyledi.

Suriyeli çocukların geleceklerinde rol aldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Muhammed, ''Bulunduğumuz bölgeyi hava saldırıları yüzünden terk etmek zorunda kaldık. Orada 17 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Öğretmenliğe savaş yüzünden yaklaşık 2 yıl ara vermek zorunda kaldım.'' dedi.

Ailesiyle Hatay'a geldiğini anlatan Muhammed, ''Mesleğime tekrar kavuştum, bunun için emekleri olanlara teşekkür ederim. 4 yıldır geçici eğitim merkezlerindeki vatandaşlarıma hizmet ediyorum. Çocuklarımızın eğitimleri için elimden geleni yapıyorum.'' diye konuştu.

4 yıl önce Hassa'ya eşiyle geldiğini belirten Suriyeli İngilizce öğretmeni Fatma El Bekri de, mesleklerini yapmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

"Bize kucak açarak sahip çıkan Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." diyen Bekri, ''Ülkemizdeki savaş nedeniyle benim gibi birçok arkadaşım mesleklerine ara vermek zorunda kaldı, bazıları da çatışmalarda hayatını kaybetti. Ben de eşimle birlikte can güvenliğimiz için İdlib'ten Hassa ilçesine geldim. Burada kendimize yeni bir hayat kurduk.'' ifadelerini kullandı.

Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda ders vermeye başladığını aktaran Bekri, ''Mesleğimi burada vatandaşlarıma hizmet ederek yapmak çok güzel. Çocuklarımızın eğitimle geleceklerinde daha iyi yerlerde olması için çalışıyoruz. Umarım savaş biter ve bizler de görevlerimizi ülkemizde sürdürürüz.'' şeklinde konuştu.

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