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Suriyeli Türkmenlerden Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi: - "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Golan Tepeleri'nde 52 yıldır devam eden İsrail işgalinin tanınacağına ilişkin yapılan açıklama kabul edilemez"

Suriye Türkmen Meclisi, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalinin tanınmasının kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Suriye Türkmen Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Golan Tepeleri'nde 52 yıldır devam eden İsrail işgalinin tanınacağına ilişkin yapılan açıklama kabul edilemez." vurgusu yapıldı.

"Ülkelerin toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk aracılığıyla güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu her yıl oy çokluğu ile Golan'ın işgal altında olduğunu belirten karar tasarısını kabul etmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1967, 1973 ve 1981 yıllarında kabul ettiği kararlara atıfta bulunuldu.

Açıklamada, "Golan tarihsel süreçte Türkmen yerleşim yerlerinden biridir ve bölgede yaşayan Türkmenler kanlı hesaplaşmalarla yerlerinden edilmişlerdir." tespiti paylaşıldı.

- Rejimden düşük düzeyli tepki

Öte yandan Beşşar Esed rejiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Rejim, tepkisini, SANA'da yer alan ve dışişleri bakanlığından ismi verilmeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberle göstermekle yetindi.

Habere göre söz konusu yetkili, ABD başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Suriye toprağı Golan ile ilgili yaptığı "sorumsuzca" açıklamasını kınadı.

Golan'ın Suriye toprağı olarak kalacağını savunan yetkili, "ABD'nin bu tutumunun tüm dünyaya hakimiyet ve kibir zihniyetiyle yürüttüğü dikkatsiz politikasıyla, uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ettiği ve uluslararası arenadaki gerginliğin ana faktörü haline geldiğini gösterdiğini" ifade etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu da sabah saatlerinde yaptıkları yazılı açıklamalarda, Trump'ın çağrısını kınayarak, Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamışlardı.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(1967 işgalinden) 52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Golan Tepeleri Suriye Türkmen Meclisi

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