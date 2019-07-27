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Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

İşlermleri tamamlanan bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.

Kurban Bayramı öncesi sınırda yoğunluk!

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.
Bu sabah itibariyle 3 bin kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildi.
Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor.
Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.
Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.
Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.
Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.
(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli sınır Suriye kurban bayramı

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