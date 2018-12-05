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Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik düzenleyen matbaaya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenen bir matbaaya baskın düzenlendi.

Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik düzenleyen matbaaya baskın

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın yapılan iş yerinde sahte belgeler bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, bu defa 3 katlı bir binanın çatı katına operasyon düzenledi. Matbaa olarak kullanıldığı belirlenen binada farklı ülkelere ait 400 adet sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile bin 700 adet pasaport damga pulu ele geçirildi.

SAHTE MÜHÜRLER ELE GEÇİRİLDİ

Olayda ayrıca, çok sayıda bilgisayar, pres makinesi, fotokopi makinesi, dizüstü bilgisayar, pasaport yapımında kullanılan jelatinler, çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye baskın reyhanlı Pasaport

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