Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Farklı illerden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki gümrükten girişlerini tamamladı.

Görevliler tarafından kimlik ve bavulları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınırda bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldı.

Bugün itibarıyla tamamlanan çıkışlar kapsamında, sınır kapısından 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitti.

Suriye'den dönüşlerin ise 15 Ağustos'ta başlayarak, yıl sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

