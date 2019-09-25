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"Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartlar oluştu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartların oluştuğunu belirtti - Mişel Avn: - ""Sizlere mülteci krizinin güvenlik, siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan alt yapı, büyüme ve işsizliğin artmasına kadar Lübnan üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatmamız mı gerekiyor?"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartların oluştuğunu belirterek, tüm dünya liderlerine mültecilerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönmesine katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Avn, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Suriye'de devam eden savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönmesi için gerekli şartların oluştuğunu vurgulayan Avn, dünya liderlerini mültecilerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönmelerine katkıda bulunmaya davet etti.

"Sizlere mülteci krizinin güvenlik, siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan alt yapı, büyüme ve işsizliğin artmasına kadar Lübnan üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatmamız mı gerekiyor?" ifadelerini kullanan Avn, mülteci krizinin, Lübnan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve ekonomik krizi derinleştirdiğini kaydetti.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerinin azaltılmasının, daha fazla sosyal ve ekonomik baskıya neden olacağı konusunda uyarıda bulunan Avn, bu durumun "Filistinli gençleri bilim öğrencilerinden intikam öğrencilerine dönüştürme" tehlikesi de doğurduğunu ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki soruna da değinen Avn, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, yerleşim yerleri, ABD'nin zorla işgal edilen toprakların İsrail tarafından ilhakını tanıması ve yeni toprakların ilhakı için vaatler, yüzyılın anlaşması, Filistin davasının tasfiye edilmesi ve Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalmaları (ülkelerine geri dönememeleri) gibi adım ve faktörlerin hepsi barışı baltalıyor, bilinmeyen bir geleceğe sürüklüyor. Ayrıca halkların hakları her zaman varlığını korur, kaybolmaz."

Avn, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile yaşanan gerginlik hakkında ise İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik saldırılarını devam ettirdiğini aktardı.

"Lübnan Şeba Çiftlikleri, Kefer Şuba tepeleri ve Gacer üzerindeki egemenlik haklarına bağlıdır." diyen Avn, ülkesinin BM belgelerine göre, uluslararası alanda tanınırlığı olan kara sınırlarının belirlenmesi ve BM himayesinde, deniz sınırlarının çizilmesi konusunda her fırsatı değerlendireceğini belirtti.

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