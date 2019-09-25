"Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartlar oluştu"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartların oluştuğunu belirterek, tüm dünya liderlerine mültecilerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönmesine katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Avn, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Suriye'de devam eden savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönmesi için gerekli şartların oluştuğunu vurgulayan Avn, dünya liderlerini mültecilerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönmelerine katkıda bulunmaya davet etti.

"Sizlere mülteci krizinin güvenlik, siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan alt yapı, büyüme ve işsizliğin artmasına kadar Lübnan üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatmamız mı gerekiyor?" ifadelerini kullanan Avn, mülteci krizinin, Lübnan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve ekonomik krizi derinleştirdiğini kaydetti.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerinin azaltılmasının, daha fazla sosyal ve ekonomik baskıya neden olacağı konusunda uyarıda bulunan Avn, bu durumun "Filistinli gençleri bilim öğrencilerinden intikam öğrencilerine dönüştürme" tehlikesi de doğurduğunu ifade etti.