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Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin son günü olan bugün, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin son günü olan bugün, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine başvuru yapıp Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, geçişlerin son günü olan bugün, uzun kuyruk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin son günü nedeniyle yoğunluk yaşanan sınır kapısında işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 33 bin aştığı açıklandı.
Suriyelilerin bugün mesai bitimine kadar geçiş yapabileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

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Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğuSuriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğuSuriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğuSuriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu

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