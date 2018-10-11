Suriye'ye kaçarken yakalanan FETÖ sanığı savcının cezası onandı

MUHAMMET MUTAF - Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dolayı görevden uzaklaştırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı bulunduğu esnada yasa dışı yollarla Suriye'ye gitmek isterken yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesinde onandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hazırlanan istinaf kararında, Beyaztaş ve avukatının yerel mahkemenin verdiği karara karşı istinaf başvurusu üzerine dosyanın incelendiği belirtildi. Beyaztaş'ın darbe girişimi tarihinde Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığının aktarıldığı kararda, şunlar ifade edildi: "İşlediği iddia edilen FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerinde PKK/KCK'ya ilişkin içerikler tespit edilen ve darbe girişimi sonrasında yakalama emri üzerine arandığı aşamada Suriye'ye geçmek isterken yakalandığı ve bu itibarla hukuki durumunun kendiliğinden teslim olan diğer kişilerle birlikte aynı kategoride değerlendirilmesi mümkün bulunmayan sanık hakkında, koşulları oluşmadığı halde takdiri indirim hükmünün uygulanması aleyhe istinaf bulunmadığından davanın yeniden görülmesi nedeni sayılmamış, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması ve sanığın 14 Ağustos 2016'da yakalanmasıyla kesilmesi karşısında suç tarihinin gerekçeli karar başlığında bu tarih yerine 15 Temmuz 2016 olarak gösterilmesi düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir."

Kararda, "İlk derece mahkemesinin kararında eleştiri dışında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen istinaf istemlerinin esastan reddine, tutuklu sanığa yüklenen suçun nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarına göre kaçma şüphesi altında bulunması gözetilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - Yerel mahkemenin gerekçeli kararı Sanık Beyaztaş hakkında, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 Aralık 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Mahkeme tarafından hazırlanan 18 sayfalık gerekçeli kararda, Beyaztaş'ın HSK'nın kararıyla 29 Kasım 2016'da ihraç olduğu kaydedilmişti. Beyaztaş'ın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra iş yerine gelmeyerek firar ettiğinin anlaşılması üzerine hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve arandığı sırada Suriye'ye gitmek isterken Kilis'te yakalandığının belirtildiği kararda, şu ifadeler kullanılmıştı: