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Surlarda korkutan anlar! Düştüğü yerden sedyeyle çıkarıldı

16.09.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da park surlarından düşen bir kişi yaralı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla haber alan sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler aşağıya düşen kişiyi sedye ile zorlukla çıkarabildi.

Surlarda korkutan anlar! Düştüğü yerden sedyeyle çıkarıldı

Bursa'da, manzara izlemek için çıktığı tarihi surlarda dengesini kaybederek 15 metreden ağaçlık bölgeye düşen Saadettin Akman (35), ekipler ve bölge halkı tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Kuruçeşme Mahallesi’nin üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan Saadettin Akman, iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Ağaç dallarına çarparak yavaşlayan Akman toprak zemine düşerek yaralandı. Akman’ın yardım isteğini duyan mahalle halkı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akman’ın düştüğü bölgeye ulaşmak için çalışma başlatırken itfaiyeden de destek istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASINA MAHALLE HALKI DA KATILDI

  1. Bayır Sokak’ta bulunan metruk bir binanın bahçesinden ağaçlık alana giriş olduğunu belirleyen ekipler yaralı Saadettin Akman’ı kurtarmak için harekete geçti. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan Akman düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Akman’ı düştüğü bölgeden çıkartmak için seferber olurken çalışmalara mahalle sakinleri de katıldı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılan Saadettin Akman ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Saadettin Akman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

DHA

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Bursa
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