Surlarda korkutan anlar! Düştüğü yerden sedyeyle çıkarıldı

Bursa'da, manzara izlemek için çıktığı tarihi surlarda dengesini kaybederek 15 metreden ağaçlık bölgeye düşen Saadettin Akman (35), ekipler ve bölge halkı tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Kuruçeşme Mahallesi’nin üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan Saadettin Akman, iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Ağaç dallarına çarparak yavaşlayan Akman toprak zemine düşerek yaralandı. Akman’ın yardım isteğini duyan mahalle halkı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akman’ın düştüğü bölgeye ulaşmak için çalışma başlatırken itfaiyeden de destek istedi.
DHA
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