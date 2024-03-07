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  4. Sürpriz gelişme! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

Sürpriz gelişme! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

07.03.2024 22:48
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Zelenskiy'nin ana gündem maddesi ise savaşın seyri olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
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