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'Sürtük' diyen nişanlısının boğazına bıçağı sapladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

Nişanlısına herkesin ortasında "Kaç eski sevgilin seni sürtük yaptı?" diye soran adam, gece yarısı boğazındaki bıçakla uyandı.

'Sürtük' diyen nişanlısının boğazına bıçağı sapladı

29 yaşındaki iş insanı, düğüne günler kala nişanlısına 'sürtük' deyince öldü. Avustralya Sydney'de yaşayan David Walsh, nişanlısı Cathrina Tina Cahill'e "Kaç eski sevgilin seni sürtük yaptı?" sorusunu yöneltti.

Aynı günün gecesi 27 yaşındaki Cahill, müstakbel kocasının boğazına bıçak dayadı.

Yatak odasında uyurken gözlerini açtığında boğazındaki bıçağı gören adam, neye uğradığını şaşırdı.

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Öfkeli kadın, 'Bir derse ihtiyacın var' deyip adamı bıçakladı ve öldürdü.

Olay yerine gelen polislere "Onu bıçakladım" diyen Cahill, bir gün sonra ise zihninin bulanık olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Cinayeti araştıran polis, çiftin olay öncesi arkadaşlarıyla bir barda eğlendiğini ve tartışmanın orada başladığını belirledi.

Barda genç kadının eski sevgilisinden söz açılmasına öfkelenen Walsh, Cahill'e herkesin içinde 'sürtük' dedi. Bunun üzerine kadın adama küfür etti, çift tüm gece boyunca tartıştı.

Cathrina Tina Cahill, önümüzdeki ay mahkemeye çıkacak.


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sürtük nişanlı David walsh Cathrina Tina Cahill ABD bıçak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sürtük
Kadın rajonu kesmiş...
ellerinde ne vardı da blurladınız?
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