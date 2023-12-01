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Sürücü adayının kullandığı araba dereye uçtu! 3 yaralı

01.12.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da, kara yolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada, araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın, yaralandı.

Sürücü adayının kullandığı araba dereye uçtu! 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza sürücü kursu
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