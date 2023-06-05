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Sürücüler kavga ederken yaptığı şoke etti! Fırsattan yararlanıp motosikleti çaldı

05.06.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz hırsızlık Antalya'da yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı.

Sürücüler kavga ederken yaptığı şoke etti! Fırsattan yararlanıp motosikleti çaldı

Hırsızlık olayı, Etiler Mahallesi, Şair Adem Dede Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyüp yumruk atınca motor devrildi. Taraflar birbirine tekme tokat saldırdı.

ÖNCE ELLERİ CEBİNDE İZLEDİ SONRA MOTORU ÇALDI

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Bu sırada yol kenarında sürücülerin kavgasını elleri cebinde izleyen kimliği belirsiz kişi, itiş kakışın büyümesiyle motosikleti yerden kaldırıp, binerek kaçtı. Esnaf, iki kişiye güçlükle ayırırken, motosikletinin çalındığını anlayan sürücü bu kez hırsızlık şoku yaşadı.

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Motosikleti çalan kişinin kavgayı izlemesi, motoru yerden kaldırıp binerek uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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