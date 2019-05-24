HABER

Sürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 07:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti.

Sürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Burhan O.'nun araç kurtarıldıktan sonra uyandığı görüldü.
Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 Sokak'ta yeni yapılan Evka- 5 yolunda meydana geldi. Yolda kalan araçların tamir ve bakımını yaptığı belirtilen Burhan O., 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracını park edip, uykuya daldı. Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra geriye hareket etti. Araç, 15 metre yükseklikte, şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çağırılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç, sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü.
Burhan O., ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Sürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldıSürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldıSürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldıSürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldı

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Sarıyer'de bu sabah faciadan dönüldü!Sarıyer'de bu sabah faciadan dönüldü!
Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs: Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Cuma mesajları 24 Mayıs - Ramazan'ın 3. Cuma günü için resimli Cum a mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 24 Mayıs Cuma - Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

İstanbul'da zincirleme kaza! İki belediye otobüsü ve bir minibüs...

Sarıyer'de bu sabah faciadan dönüldü!

Dilencinin üzerinden çıkan para polisleri bile şaşırttı

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.