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Sürücüyü öldürüp, yanındaki kadını kaçırmışlardı! Öldüren kişi kadının kocası çıktı

01.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda seyir halindeki bir araç durdurulmuş, yan koltukta bulunan kadın kaçırılmış, sürücü de kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Polis 3 kişiyi gözaltına alırken, kaçırılan kadın kurtarıldı. Sürücü Muhammet Tekin'in kaçırılan kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Sürücüyü öldürüp, yanındaki kadını kaçırmışlardı! Öldüren kişi kadının kocası çıktı

İstanbul Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüş, şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

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SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRENLER KADININ KOCASI VE AKRABALARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

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cinayet Şişli

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