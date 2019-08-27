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Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde göç sırasında sürüden ayrılan bir leyleği elleri ile besleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, leyleğin tedavi edilerek tekrar doğaya salınması için harekete geçti.Dilovası’nda mahalle ziyareti için Tavşancıl bölgesine giden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göç ederken sürüden ayrılıp bir vatandaşın bahçesine inen leylekle yakından ilgilendi.

Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde göç sırasında sürüden ayrılan bir leyleği elleri ile besleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, leyleğin tedavi edilerek tekrar doğaya salınması için harekete geçti.
Dilovası’nda mahalle ziyareti için Tavşancıl bölgesine giden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göç ederken sürüden ayrılıp bir vatandaşın bahçesine inen leylekle yakından ilgilendi. Vatandaşın bahçesine leylek indiğini söylemesi sonrasında olay yerine giden Başkan Şayir, aç olduğunu düşündüğü hayvana elleri ile balık yedirdi. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, leyleğin durumuyla ilgili belediye veterinerini bilgilendiren ve bakımının yapılması talimatını veren Başkan Şayir, leyleğin tedavisi yapıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salıverilmesi konusunda gerekli talimatları da verdi.

“Bizi sevdi zaten, gitmiyor”
Leyleğin kendilerinden ayrılmak istemediğini söyleyen Şayir, “Sürüden ayrıldığını düşünüyoruz. Güçsüz kalmış sanırım. Onu şu anda elimizle besliyoruz. Güzel bir misafirimiz. Veterinerimiz geldi, yarın da hayvanat bahçemizde gerekli kontrollerini yaptıracağız. Yetkililerimizden ne yapabiliriz konusunda bilgi alıp tekrar doğaya salacağız. Bizi sevdi zaten, gitmiyor” dedi.

Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

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