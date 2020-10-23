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Sürüklenen motosikletle yayayı ezdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra motosikletini saklamaya çalışırken yakalanan 15 yaşındaki sürücü N.B.'nin neden olduğu kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Muhittin Sertdal’a çarptı. Sertdal, savrularak başını asfalt zemine çarptı. Kazanın ardından sürücü, motosikletine binerek kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇIP, MOTOSİKLETİ SAKLADI

Yaralı Sertdal, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu sürücü N.B.'yi motosikleti saklamaya çalışırken yakaladı. Motosikletin sahibi baba Ömer B. de gözaltına alındı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer B. serbest bırakılırken, N.B. ev hapsine çarptırıldı. Yaralı Muhittin Sertdal’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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