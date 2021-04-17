HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Survivor 2021 performans tablosu açıklandı! Survivor 2021 en başarılı yarışmacı kim?

Survivor 2021 performans tablosu açıklandı! Survivor 2021 en başarılı yarışmacı kim?

17.04.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 performans tablosu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Batuhan Karacakaya ve Yiğit Poyraz arasında yaşanan istatistik tartışmasının ardından Survivor 2021 yarışmacılarının performans grafiği araştırılmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Survivor 2021 performans tablosu açıklandı! Survivor 2021 en başarılı yarışmacı kim?

Survivor 2021 yarışmacılarının istatistik tablosu araştırılıyor. Ada konseyinde Gönüllüler takımından Poyraz ve ünlüler takımından Batuhan arasında çıkan en iyi performans tartışmasının ardından programı yakından takip edenler Survivor 2021 performans tablosu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacılarının performans tablosu...

SURVİVOR 2021 PERFORMANS TABLOSU

Survivor 2021 yarışmacılarının genel performans tablosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-04-17 19.56.18

Tabloya göre performansı en yüksek yarışmacı Yiğit Poyraz olurken, Survivor performansı en düşük yarışmacı Dora oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.