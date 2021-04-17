Survivor 2021 performans tablosu açıklandı! Survivor 2021 en başarılı yarışmacı kim?

Survivor 2021 yarışmacılarının istatistik tablosu araştırılıyor. Ada konseyinde Gönüllüler takımından Poyraz ve ünlüler takımından Batuhan arasında çıkan en iyi performans tartışmasının ardından programı yakından takip edenler Survivor 2021 performans tablosu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacılarının performans tablosu...

SURVİVOR 2021 PERFORMANS TABLOSU

Survivor 2021 yarışmacılarının genel performans tablosu şöyle:

Tabloya göre performansı en yüksek yarışmacı Yiğit Poyraz olurken, Survivor performansı en düşük yarışmacı Dora oldu.



