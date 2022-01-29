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Survivor Adem geri döndü: Adem Kılıçcı Survivor'a neden geç katıldı, hastalığı neydi?

29.01.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de ünlüler takımında yarışacağı açıklanan Adem Kılıçcı bir süre önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle programda yer alamadı. Geçtiğimiz günlerde konsey sırasında Adem Kılıçcı ve 2 yarışmacı hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı yeni gelişmeyi duyurmuştu. Adem Kılıçcı, Survivor'a geri döndü. Peki Adem Kılıçcı Survivor'a neden geç katıldı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Survivor Adem geri döndü: Adem Kılıçcı Survivor'a neden geç katıldı, hastalığı neydi?

Adem Kılıçcı, Survivor All Star 2022'ye geri döndü. Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla programda boy gösteremeyen Adem Kılıçcı'nın Survivor'a yeniden dahil olması hayranlarını sevindirdi. Survivor'ın 11. bölümünde kadroya tekrardan dahil olan Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada takıma gelip onlarla beraber mücadele etmek için gün saydığını ve ara verdiği süreçte takımının biraz fazla kaybettiğini, artık kazanmak istediğini ifade etti.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi.

Ülkeye Kafkasya'dan göç ettiği bilinen Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinen Adem Kılıçcı boksördür.

İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıçcı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıçcı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıçcı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

Türk boksör Adem Kılıçcı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıçcı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş ancak ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamladı.

ADEM KILIÇCI SURVİVOR'A NEDEN GEÇ KATILDI?

Adem Kılıçcı Survivor All Star hazırlıklarına başladığı sırada talihsiz bir an yaşadı.

Yaşadığı sakatlığa ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Kılıçcı, antrenmanlar sırasında sakatlandığını duyurup ameliyat olmak durumunda kaldığını sözlerine eklemişti.

ADEM KILIÇCI HASTALIĞI NEYDİ?

Doktorlarının ameliyat olmasına karar verdiği Adem Kılıçcı, ameliyat olduğu için Survivor All Star’da oyunlara katılamamıştı.

Adem Kılıçcı iyileştikten sonra tekrar yarışmaya dahil oldu.

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survivor
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