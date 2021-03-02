Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışması izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Ekranların ilgi ile izlenen programı Survivor'da, performansı ve sempatik halleri ile dikkat çeken Survivor Ayşe en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Başarılı bir yarışmacı olan Ayşe hakkında en çok merak edilen konulardan biri de "Survivor Ayşe kimdir?" sorusunun yanıtı. İşte, Survivor Ayşe hakkında merak edilenler...

Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Gönüllüler takımı en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel 21 yaşında ve Düzce'li. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Survivor Ayşe, spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Küçük yaştan itibaren sporla yakından ilgilenen Ayşe; halter, masa tenisi, voleybol dallarında başarılar elde etmiştir. Şu anda Survivor yarışmasının popüler isimleri arasında yer alan Ayşe, aynı zamanda tenis hocalığı yapıyor.

