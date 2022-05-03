Survivor 2022'de dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hem kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak hem de müthiş ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar, parkurda adeta fırtına gibi esti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyunu son ana kadar sürdü ve kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Özel jetle seyahat ödülünü kazanan gönüllüler takımı olurken, ünlüler takımı ise konseyde kendi takımlarından bir eleme adayı belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 2 Mayıs Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu adeta izleyenleri ekran başına kilitledi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Murat Ceylan müthiş ödülü açıkladı ve yarışmacılar adeta çılgına döndü. Yarışmayı kazanan takımın, özel jetle alınarak Dominik'teki Samana'da kahvaltı, ağaç evlerde konaklama ve zipline yapacakları açıklandı.

Türlü türlü engellerin yer aldığı parkurda iki takımda son ana kadar müthiş bir mücadele sergiledi. Yarışmanın ilk etabında kadınlar yarıştı ve gönüllüler takımı 8-6'lık skorla ilk etabı kazandı. Yarışmanın ikinci etabında ise erkekler zorlu parkurda ter döktü. Gönüllüler takımı parkurda fırtına gibi esti ve erkeklerde de oyunu 8-5 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Böylelikle haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 4. eleme adayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında, konseyde yapılan oylamayla birlikte belli oldu. Bu hafta oldukça kötü anlar yaşayan ünlüler takımı bir kez daha konseye gitti ve takımlarından bir kişiyi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı. Takımca yapılan oylama sonrasında adı en fazla çıkan isim Sude Burcu oldu. Böylelikle Survivor'da bu haftanın eleme adayları Barış, Evrim, Ayşe ve Sude olmuş oldu.

ACUN ILICALI'DAN MÜJDELİ HABER

Survivor'da dün akşam gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara adeta bayram müjdesi verdi. Acun Ilıcalı, "Bundan sonra yokluk adası yok. Haziran başına 1 ay var. Survivor'ın gördüğü en büyük ödüller sizi bekliyor. Bol bol uçacaksınız. Güzel bir mayıs sizi bekliyor. Bugün aday olan arkadaşımız yokluğa giden son aday olacak." dedi. Survivor'da artık yokluk adasının olmayacağını belirten Acun Ilıcalı yarışmacıları adeta sevinçten çılgına döndürdü. Bu karara en çok sevinen isim ise neredeyse yarışmanın başından beri eleme adayı olan Evrim Keklik oldu.

