Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! Seda Aktuğlu'nun yaptıkları Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Survivor All Star yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi damga vurmuştu.

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını dün akşam canlı yayında açıkladı. Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.

ACUN ILICALI YARIŞMACILARIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun gittiği ödülde Kolombiya havalimanında bir kadına gidip, telefonu kullanma çabası içine girdiğini, bunu yaparken 'Beni kaçırdılar' gibi sözcükler ifade ettiği için tam emin olamamakla yarışmacıların olumsuzluk yaşadığını açıkladı.

Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

'HERKESİ UÇAKTAN İNDİRİP DUVARA DİZDİLER'

Hakan Hatipoğlu ise, biraz toparlamak için söz istediğini belirterek, notu verdiği kızın annesinin 'Ben açım, ben zorlanıyorum gibi' Seda'nın birileri tarafından kaçırıldığını zannettiğini, uçağa bindiklerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, uçak Dominik'e geldiğinde uçakla bekletildiklerini, sonra bir polisin içeri girip arkaya doğru yürüdüğünü, kendilerinin de paniklediğini, yürüdükten sonra Seda'yı aldığını, kimsenin de müdahale etmesine izin vermediğini, bir yarım saat Seda'nın polise olayı anlattığını, sonra onlardan birisini istediklerini, Seda bir takım olduklarını söyleyince de herkesi uçaktan indirip kenara alıp duvara dizildiklerini ifade etti.

ACUN ILICALI ÇOK SİNİRLENDİ

Tüm bu yaşananlara Acun Ilıcalı çok sinirlendi. Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” ifadelerini kullandı.

Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.





