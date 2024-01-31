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  4. Survivor Ogeday'ın Erik Dalı performansı sosyal medyayı salladı! 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi'

Survivor Ogeday'ın Erik Dalı performansı sosyal medyayı salladı! 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 08:37 | Son Güncelleme:
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Heyecanın hiç bitmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı. Survivor'ın yeni bölümünde düzenlenen dans yarışmasının görüntüleri olay oldu. Ogeday Girişken'in Erik Dalı performansı çok beğenildi. O anlara yorum yağdı.

Survivor Ogeday'ın Erik Dalı performansı sosyal medyayı salladı! 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi'

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda bu defa dans yarışması düzenlendi.

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Surivor dans yarışmasındaki görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ogeday Girişken'in Erik Dalı performansı ise çok beğenildi.

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Survivor Ogeday'ın o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Survivor'ın iddialı yarışmacısının Ankara havası dansına; 'Cidden döktürüyor', 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi', 'Yakışıyor', 'Çok tatlı ya' gibi yorumlar yapıldı.

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survivor Ogeday Girişken sosyal medya Acun Ilıcalı
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