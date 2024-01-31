Survivor Ogeday'ın Erik Dalı performansı sosyal medyayı salladı! 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi'

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda bu defa dans yarışması düzenlendi.

Surivor dans yarışmasındaki görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ogeday Girişken'in Erik Dalı performansı ise çok beğenildi.

Survivor Ogeday'ın o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Survivor'ın iddialı yarışmacısının Ankara havası dansına; 'Cidden döktürüyor', 'Dilber görse önünde saygıyla eğilirdi', 'Yakışıyor', 'Çok tatlı ya' gibi yorumlar yapıldı.







